В Семее пострадавшим от наводнения выделят дополнительно 22 миллиона тенге

Сейчас продолжаются работы по восстановлению жилья. Всего 205 домов.

Пострадавшим от наводнения жителям для приобретения бытовой техники и мебели дополнительно из бюджета будет выделено 22 млн тенге. Об этом на встрече с журналистами сообщил аким города Ермак Салимов, передает МИА «Казинформ».

«Есть результаты экспертной организации, проводившей подсчет ущерба в поселках Пристань и Мирный. В ближайшее время планируем восполнить ущерб. Средства будут выделены из фонда для чрезвычайных ситуаций городского бюджета. Но мы платим только то, что определено нормативно-правовыми актами. То есть вещи необходимые для сна, питания и хранения продуктов», - отметил Ермак Салимов.

Как сообщалось ранее, сейчас продолжаются работы по восстановлению жилья. Всего 205 домов. Для этой цели из республиканского бюджета выделено 371 млн тенге, а для покупки нового жилья - 58 млн тенге. По словам акима города, на сегодняшний день со 160 жителями Пристани и Мирного заключены договора, на 135 домов выделены средства. В ближайшие дни начнутся ремонтные работы.

«Жители имеют право сами выбирать подрядную организацию, которая будет проводить ремонт. На ремонт жилья 135 жителей выделено 51 млн тенге. Кроме того, мы помогаем восстановить документы тем жителям, у которых их нет. До конца июня должны быть освоены 138 млн тенге, а до 1 сентября - все средства», - сказал руководитель города.

Ремонт домов дачного массива Бобровка подходит к завершению. Всего 158 домов. На ремонтные работы были выделены внебюджетные средства.





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