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Часть проспекта Назарбаева перекроют в Алматы

Движение автотранспорта будет прекращено из-за реконструкции теплосетей.

Фото : Усинск Онлайн28 июня 2018, 09:52

С 29 июня (с 22:00) до 2 июля (до 5:00), будет закрыт проезд по проспекту Назарбаева от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения связаны с необходимостью плановой реконструкции магистральных теплосетей, проложенных под проезжей частью этого сегмента. Администрация ТОО «Алматинские тепловые сети» просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

«Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения», – отмечено в сообщении.


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