Сколько накопили казахстанцы в ЕНПФ

За январь-май 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 236,4 млрд тенге.

Пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 июня 2018 года составили 8 261,9 млрд тенге, увеличившись за январь-май 2018 года на 481,2 млрд тенге (6,2%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«За январь-май 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 236,4 млрд тенге, который на 1 июня 2018 года составил 3 011,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2018 года составило 9,7 млн счетов.

Как отмечается, сумма пенсионных выплат за январь-май 2018 года составила 91,9 млрд тенге.

По информации Нацбанка, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (46,0% и 26,3%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).

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