Инфляция в РК составила 2,4% с начала года

Годовая инфляция сложилась на уровне 6,2% и находится внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5-7%.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в мае 2018 года инфляция составила 0,2%, с начала года – 2,4% (за январь-май 2017 года – 3,3%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Годовая инфляция сложилась на уровне 6,2% и находится внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5-7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,4%, на продовольственные товары и платные услуги – на 5,1% и 5,3%, соответственно», - говорится в сообщении.

В мае 2018 года наблюдается снижение инфляционных ожиданий населения. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,0%, находясь ниже фактической инфляции.

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