Казахстанцы стали брать больше кредитов

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,9% до 9 571,9 млрд тенге.

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2018 года составил 12 715,4 млрд тенге (увеличение за месяц на 0,1%). Объем кредитов юридических лиц уменьшился на 0,9% до 7 971,2 млрд тенге, физических лиц увеличился на 1,9% до 4 774,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,9% до 9 571,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,2%, физическим лицам увеличились на 2,2%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 2,2% до 3 143,5 млрд тенге, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 2,1%, физическим лицам – на 3,4%. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая составил 75,3% (в апреле 2018 года – 74,7%)», - рассказали в Нацбанке.

При этом объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,3% до 10 905,2 млрд тенге, а объем краткосрочных кредитов уменьшился на 1,1% до 1 810,2 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 1,2% до 2 733,7 млрд тенге (21,5% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 15,1%), промышленность (14,5%), строительство (6,8%), сельское хозяйство (5%) и транспорт (4,6%).

Как поясняется, в мае средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,5% (в декабре 2017 года – 13,2%), физическим лицам – 19,3% (19,2%).

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 1 212,7 млрд тенге или 9,05 % от ссудного портфеля.

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