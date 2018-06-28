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В Алматы утвержден коэффициент зонирования при налогообложении объектов

Коэффициент вводится в действие с 1 января года его утверждения.

Фото : kursiv.kz28 июня 2018, 10:54

Постановлением акимата города Алматы от 31 мая 2018 года утвержден коэффициент зонирования, учитывающего месторасположение объекта налогообложения в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Коэффициент зонирования (К зон), учитывающий месторасположение объекта налогообложения в населенном пункте, утверждается в соответствии с методикой расчета коэффициента зонирования местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего году введения такого коэффициента, и вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его утверждения.

Посмотреть список зон можно здесь.

Постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января года его утверждения.


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