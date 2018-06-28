Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой»

В конце мая Мадуро обвинил США в стремлении провести военный переворот в Венесуэле.

Президент Венесуэлы назвал вице-президента США Майка Пенса «ядовитой гадюкой», а также пообещал помешать планам Вашингтона положить конец его правлению. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Excelsior.

«Всякий раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает рот, я чувствую себя сильнее. Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились. Боливарианская революция становится все сильнее и сильнее», — сказал Мадуро.

По его словам, «империя» США хочет отстранить Мадуро от власти, чтобы захватить огромные запасы нефти и полезных ископаемых в Венесуэле.

Ранее Пенс посетил приют для венесуэльских беженцев в бразильском городе Манаус. Во время визита он заявил, что в Венесуэле установилась «жесткая диктатура», которая принуждает венесуэльцев к «массовому побегу» из страны, сообщает Excelsior.

«Режим Николаса Мадуро, эта жестокая диктатура, ослабил экономику, и цена его преступлений не может быть подсчитана в цифрах», — сказал Пенс.

По его словам, Венесуэлу покинули более 2 млн человек. «Венесуэльский народ заслуживает свободы. США будут идти вместе с вами до тех пор, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия», — подчеркнул вице-президент.

В конце мая Мадуро обвинил США в стремлении провести военный переворот в Венесуэле. По словам президента, таким образом Вашингтон намерен «покончить с Боливарианской революцией». При этом Мадуро отметил, что вооруженные силы страны обладают «моральной силой», чтобы отразить внешние и внутренние угрозы.

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