ДТП с длинномером стало причиной крупного затора в Алматы

Затор усугублялся дорожными работами неподалеку от места ДТП.

В Алматы по улице Бокейханова произошло ДТП с участием КамАЗа-длинномера, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла между проспектами Рыскулова и Райымбека. По словам водителя КамАЗа, он выехал с базы. Из-за габарита ему пришлось пойти на поворот с большим радиусом. Водители других авто пропускали грузовик, однако водитель Toyota Land Cruiser Prado замешкался и оказался зажатым между прицепом и тротуаром с бордюром.

Водитель КамАЗа не смог увидеть Toyota, полностью разбив боковую сторону авто.

После столкновения по улице Бокейханова в обоих направлениях образовался крупный дорожный затор, который усугублялся дорожными работами неподалеку от места ДТП.

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