Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ДТП с длинномером стало причиной крупного затора в Алматы

Затор усугублялся дорожными работами неподалеку от места ДТП.

Фото : zakon.kz28 июня 2018, 11:40

В Алматы по улице Бокейханова произошло ДТП с участием КамАЗа-длинномера, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла между проспектами Рыскулова и Райымбека. По словам водителя КамАЗа, он выехал с базы. Из-за габарита ему пришлось пойти на поворот с большим радиусом. Водители других авто пропускали грузовик, однако водитель Toyota Land Cruiser Prado замешкался и оказался зажатым между прицепом и тротуаром с бордюром.

Водитель КамАЗа не смог увидеть Toyota, полностью разбив боковую сторону авто.

После столкновения по улице Бокейханова в обоих направлениях образовался крупный дорожный затор, который усугублялся дорожными работами неподалеку от места ДТП.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты