Доллар преодолел отметку в 341 тенге на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 341,06 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 341,06 тенге за доллар (+0,62 тенге), объем торгов – 53, 55 млн долларов (-42 250 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 395,05 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5693 тенге за юань (-0,0435 тенге), объем торгов – 1,4 млн юаней (-400 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 341,3-341,9 тенге, евро - 394,5-397 тенге, рос.рубля - 5,35-5,45 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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