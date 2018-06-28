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Доллар преодолел отметку в 341 тенге на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 341,06 тенге за доллар.

Фото : mail.kz28 июня 2018, 11:50

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 341,06 тенге за доллар (+0,62 тенге), объем торгов – 53, 55 млн долларов (-42 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 395,05 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5693 тенге за юань (-0,0435 тенге), объем торгов – 1,4 млн юаней (-400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 341,3-341,9 тенге, евро - 394,5-397 тенге, рос.рубля - 5,35-5,45 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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