Секс с учеником на парте стоил учительнице полгода тюрьмы

32-летняя мать двоих детей отправляла подростку эротические фото и всячески флиртовала с ним.

32-летняя учительница музыки трижды занималась сексом с 17-летним школьником, соблазняя его эротическими фото, которые она регулярно отправляла подростку. В итоге суд признал Кристиг Ли Фанк виновной в совращении мальчика, пока он учился в средней школе в американском штате Миннесота, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Star.

Сначала Кристин отрицала, что вступала в сексуальный контакт с учеником, несмотря на то что суду была предоставлена их переписка. Там женщина мило кокетничала с подростком и даже отправляла ему голые фото.

Впрочем, сама учительница утверждала, что отправленные ею сообщения были только фантазией и не больше. И даже школьник первое время подтверждал эти слова, уверяя, что дальше разговоров дело не зашло. Однако когда вскрылась остальная часть переписки, то отпираться было бесполезно.

При повторном допросе подросток признался, что занимался сексом с Кристин три раза: в доме у подсудимой, в школе и в припаркованной машине. В итоге учительница признала себя виновной и её приговорили к шести месяцам тюремного заключения и 10 годам условно. Также она будет зарегистрирована в качестве сексуального преступника.

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