Назарбаеву показали, как делают казахстанскую икру

Он посетил ТОО «OstFish».

Глава государства в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил предприятие, специализирующееся на разведении рыб осетровых пород в установках замкнутого водоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с технологическим процессом производства икры рыб данных пород.

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