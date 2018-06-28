Назарбаеву показали, как делают казахстанскую икру
Он посетил ТОО «OstFish».
Фото : Akorda.kz28 июня 2018, 13:46
Глава государства в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил предприятие, специализирующееся на разведении рыб осетровых пород в установках замкнутого водоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Нурсултан Назарбаев ознакомился с технологическим процессом производства икры рыб данных пород.
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