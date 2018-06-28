Ученые рассказали о допустимой дозе алкоголя

Ученые считают, что наиболее предпочтительным является полный отказ от алкоголя.

Ученые определили "умеренную" дозу алкоголя для тех, кто не желает отказываться от него полностью. Соответствующее исследование опубликовано на портале Eurekalert, передает РИА Новости.

Сотрудники американской ассоциации кардиологов проанализировали данные о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет, обратив внимание на то, как часто и в каком количестве они употребляют алкогольные напитки.

Выяснилось, что у мужчин, которые позволяли себе "перебрать" со спиртным, повышались кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин наблюдался повышенный уровень сахара в крови. Отмечается, что при анализе данных учитывались как диета, так и физическая активность участников исследования.

В связи с этим специалисты определили сравнительно безопасную дозу алкоголя, чтобы минимизировать риски. Она составляет в среднем от одного до двух порций алкоголя для мужчин и одну порцию для женщин. При этом одна порция эквивалентна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепких спиртных напитков.

При этом ученые подчеркнули, что наиболее предпочтительным является полный отказ от алкоголя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!