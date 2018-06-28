В Алматы ещё один земельный участок вернется в собственность государства

Музей сакской культуры создадут под открытым небом в Алматы.

Между акиматом мегаполиса и одним из банков второго уровня достигнута договорённость о передаче в государственную собственность земельного участка площадью 2,7 гектаров в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру» на указанной территории, где расположен сакский курган, планируется создать новый культурный центр. Музей под открытым небом познакомит посетителей с богатой историей ранних кочевников, населявших земли Казахстана и станет новой туристической достопримечательностью города», - говорится в сообщении.

Планируется восстановление полуразрушенного кургана, датируемого V веком до н.э., включая каменные ограды и кольца на его поверхности. Внутри архитектурного памятника будут организованы помещения с сохранившимися артефактами, аудиовизуальным залом с возможностью демонстрации голографического кино по истории и культуре древних кочевников.

Напомним, что ранее в акимате Алматы прошло совещание по реализации программы Президента страны «Рухани жаңғыру», в ходе которого было предложено строительство музея под открытым небом на месте найденного памятника сакской культуры, который находится в районе торгового центра «Мега» по улице Розыбакиева.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поддержал поступившее предложение и поручил проработать механизм по возврату земли в государственную собственность.

«Я думаю, что те, кто владеет этой землей, должны знать и любить нашу историю. Мы иногда видим, как чудовищно стирается наша история, и самое главное, это всё несёт непоправимый духовный, культурный и экономический урон. Конечно, легко закатать под асфальт и что-то поставить, но если они передадут городу, то будет больше пользы», – сказал тогда Б.Байбек.

Ранее сообщалось, что компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказалась в пользу государства от участка под строительство жилого комплекса в парке "Южный".

Также постановлением акимата был расторгнут договор с КЦДС "Атакент" на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара. После управляющей компанией были приняты обязательства по возврату на безвозмездной основе еще восьми гектаров земельных участков, находящихся в частной собственности.

На этой же неделе в Алматы начали благоустройство рощи Баума, переданной в коммунальную собственность города. В ходе проведенного мониторинга были выявлены факты самозахвата земель площадью 2,5 гектара. Глава мегаполиса поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение.

Кроме того, акимат Алматы включил городской ипподром и автовокзал "Сайран" в предварительный список объектов историко-культурного наследия. С этого момента запрещается изменение облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа.

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