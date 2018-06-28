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Депутаты одобрили новый тариф в автобусах Астаны

Фото : Казахстанская правда28 июня 2018, 15:37

Депутаты маслихата Астаны поддержали внедрение дифференцированного тарифа в автобусах столицы, сообщает МИА «Казинформ».

Депутаты рассмотрели и одобрили проект постановления столичного акимата на очередной сессии.

Согласно документу, при оплате электронной картой проезд в городских маршрутах останется 90 тенге, в экспрессах составит 180 тенге, регулярные социально-значимые перевозки - 90 тенге. При наличной оплате проезд в городских маршрутах составит 180 тенге, в экспресс-маршрутах - 250 тенге, регулярные социально-значимые перевозки - 180 тенге.

В пригородных маршрутах тариф составит 11,5 тенге за 1 километр. При этом при оплате через электронную систему - до 8 тенге за 1 километр.

Разработанный документ также предусматривает, что, если система электронной оплаты за проезд будет неисправна, то пассажир с картой имеет право на бесплатный проезд.


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