Сбившая внука Олжаса Сулейменова девушка была трезва

Родственники погибшего подозревают, что ДТП могла спровоцировать проезжающая машина.

В департаменте внутренних дел Астаны прокомментировали резонансное ДТП, в котором погиб 26-летний мотоциклист Искандер Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прибытию установлено, что водитель Мухитова, 1989 года рождения, на автомобиле Hyundai, следуя по улице Мангилик ел при совершении маневра налево, в нарушение пункта 13.5 пункта дорожного движения РК допустила столкновение с мотоциклом марки Ducatti streetfighter водителя Сулейменова, 1991 года рождения, который от полученных телесных ран скончался. Данный факт дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть, незамедлительно был зарегистрирован в ЕРДР», - сказал на пресс-конференции в ДВД заместитель начальника департамента Санжар Адилов.

Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова. Прощание с ним прошло в Алматы. Девушка Искандера рассказала, что он всегда был аккуратен за рулем.

Родственники погибшего подозревают, что ДТП могла спровоцировать проезжающая машина.

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