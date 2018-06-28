В Индии разбился пассажирский самолет

Известно о пяти погибших.

В Индии потерпел крушение самолет, принадлежавший правительству штата Уттар-Прадеш, сообщает Лента со ссылкой на India TV News.

По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.

12-местный самолет упал на строительный объект в густонаселенном районе города Мумбаи.

Сообщается, что в 2014 году правительство Уттар-Прадеша продало самолет компании Dipak Kothari's UY Aviation.

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