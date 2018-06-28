Назарбаев посетил Центр роботизированной хирургии в ВКО

Глава государства ознакомился с работой и дальнейшими перспективами развития современного операционно-цифрового комплекса.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью Центра роботизированной хирургии, созданного на базе коммунального государственного предприятия «Усть-Каменогорская городская больница № 1», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе посещения президент Казахстана был проинформирован о работе и дальнейших перспективах развития современного операционно-цифрового комплекса.

Кроме того, в режиме телемоста глава государства побеседовал с коллективами инсультных центров Аягузского и Зырьяновского районов области.

Президент Казахстана отметил результаты проводимой государством работы по строительству медицинских центров в отдаленных населенных пунктах.

Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание на важность повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения детской и материнской смертности.

«С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане в каждой области были построены медицинские центры, где проводятся операции на сердце. К настоящему времени нам удалось сократить показатели смертности», - сказал глава государства.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость профилактики различных заболеваний путем пропаганды здорового образа жизни.

«Всего 10-15 процентов нашего здоровья зависит от врачей и медицины. Остальное - от нашего образа жизни. Необходимо объяснять, что здоровье будущего ребенка зависит от здоровья матери», - отметил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул эффективность роботизированных хирургических систем в сфере здравоохранения, а также указал на необходимость обеспечения качественной подготовки медицинских кадров.

В завершение президент Казахстана пожелал сотрудникам и пациентам Центра успехов и крепкого здоровья.

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