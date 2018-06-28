«Зеленые» технологии будут внедрять в Туркестанской области

Все работы будут реализовывать вместе с Международным центром зелёных технологий и инвестиционных проектов.

«Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов» и Акимат Туркестанской области подписали меморандум. Как отметил глава региона подписанный меморандум откроет большие возможности для развития экономического потенциала областного центра - города Туркестан, передает Zakon.kz.

«Наш Глава государства всегда говорит о внедрении зелёной экономики через использование альтернативных источников энергии. Таким образом, сегодня, областной центр город Туркестан взял направление на это новшество. Все работы в этом направлении мы будем реализовывать вместе с Международным центром зелёных технологий и инвестиционных проектов» - сказал Жансеит Туймебаев.

Сегодня благодаря научному прогрессу практически все экологические вопросы можно решать экономически выгодными решениями, поэтому появился термин «зеленые» технологии.

В свою очередь, Руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев отметил, что Центром уже разработана концепция проекта по формированию информационной системы объектов зеленой экономики.

«Это востребованный продукт, который коррелируется с государственной программой цифровизации и позволит в онлайн режиме наблюдать динамику внедрения и развития зеленых технологий в казахстанских предприятиях. Более того, система будет включать в себя карты солнца, ветра, воды, биомасс и отходов», - поделился Руководитель нового Центра.

Используя потенциал региона планируется реализация совместных проектов в партнёрстве с иностранными инвесторами в Туркестанской области. С целью получения дополнительной энергии для региона документ предусматривает перспективное сотрудничество в части привлечения инвестиций в строительство солнечных и ветровых станций, применение энергоэффективных технологий и ресурсосберегающих технологий в районном газоснабжении, развитие биотехнологий в сельском хозяйстве, а также вопросы экологии и обеспечения чистой водой.

В настоящее время в поддержку программы «Один пояс один путь» Центр предлагает реализацию глобального проекта «Silk road Super Grid», который подразумевает экспорт ВИЭ из Казахстана в зарубежные страны и может стать практическим продолжением наследия Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017. Более того, инициатива закрепит за Казахстаном лидирующую роль в области продвижения зеленой экономики.

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