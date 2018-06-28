Даурен Абаев поздравил казахстанских журналистов

Пусть множатся ваши победы и достижения - Абаев.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поздравил журналистов с их профессиональным праздником, передает Zakon.kz.

"От себя лично и от имени нашего министерства поздравляю всех работников связи и информации с профессиональным праздником! Ваш каждодневный труд неразрывно связан не только с уровнем социального комфорта каждого казахстанца, но и темпами эффективного развития всей страны. В этот прекрасный день желаю счастья, здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким! Пусть множатся ваши победы и достижения!" - написал Абаев на своей странице в Facebook.

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