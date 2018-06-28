В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют непогоду в Актюбинской и Кызылординской областях.

Штормовое предупреждение с 28 июня объявлено в Актюбинской и Кызылординской областях, передает Zakon.kz.

В Актюбинской области с вероятностью 80-85% местами ожидается гроза, при грозе порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. В Актобе ночью 29 июня ожидается гроза, при грозе порывы северо-западного ветра 16 м/с.

29 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-западный ветер 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %

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