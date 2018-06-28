ДВД Астаны: Вмешательства родственников в дело ДТП с Сулейменовым не было

Никаких препятствий для полноты расследования мы не имеем - ДВД.

В департаменте внутренних дел Астаны заверили, что в деле о гибели в ДТП Искандера Сулейменова никакого вмешательства со стороны родственников водителя нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О каком-либо вмешательстве со стороны ее отца, родственников, либо иных лиц, я могу с уверенностью вам заявить, что вмешательства нет. Никаких препятствий для полноты расследования мы не имеем. В соответствии со статьей 24 УПК мы обеспечим всесторонность, полноту и объективность расследования всех обстоятельств дела», - заявил на пресс-конференции заместитель ДВД Астаны Санжар Адилов.

Ранее С. Адилов подтвердил, что участница ДТП Мухитова является дочерью начальника ДВД Кызылординской области Кайрата Мухитова.

Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова. Водитель Hyundai в момент аварии была трезва.

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