Ряд важных вопросов обсудят судьи ВС РК в «прямом эфире»

Трансляцию пленарного заседания ВС РК можно просмотреть в социальных сетях и на портале «Zakon.kz».

29 июня в 15.00 часов состоится очередное пленарное заседание Верховного Суда. Мероприятие будет показано в «прямом эфире», передает Zakon.kz.

На повестке дня четыре проекта нормативных постановлений Верховного Суда:

- о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;

- о взыскании процессуальных издержек по уголовным делам;

- о применении законов по корпоративным спорам;

- о применении законодательства об акционерных обществах.

Также будет рассмотрен вопрос об утрате ряда нормативных постановлений.

«Прямой эфир» состоится на официальных аккаунтах Верховного Суда в Фейсбуке и на канале ютуб, а также на сайте высшего судебного органа страны и портале «Zakon.kz».

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