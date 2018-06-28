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78 контрабандных шуб задержали на «Хоргосе»

Общая стоимость контрабанды - 12 миллионов 750 тысяч тенге.

Фото : kgd.gov.kz28 июня 2018, 18:10

На таможенном посту «Алтынколь» департамента государственных доходов Алматинской области задержали 78 бобровых шуб стоимостью 12 миллионов 750 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

На пассажирском контрольно-пропускном терминале Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» таможенного поста «Алтынколь» всегда идет напряженная работа.

Таможенники, сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и пограничники получили информацию о том, что гражданка Жанар Аубакирова может провезти бобровые шубы. В ходе наружного наблюдения было установлено, кто ее сообщники. Они планировали провезти шубы, разделив их на несколько человек. Чтобы не возникло подозрений, им пришлось проходить таможенную проверку по одному. Таможенники и пограничники подождали, пока сообщники пройдут через проверку, соберут шубы в одном месте, и задержали преступников.

Результат оказался весомым - 78 бобровых шуб общей стоимостью 12 миллионов 750 тысяч тенге.

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 234 пункт 1 (экономическая контрабанда).


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