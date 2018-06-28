78 контрабандных шуб задержали на «Хоргосе»

Общая стоимость контрабанды - 12 миллионов 750 тысяч тенге.

На таможенном посту «Алтынколь» департамента государственных доходов Алматинской области задержали 78 бобровых шуб стоимостью 12 миллионов 750 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

На пассажирском контрольно-пропускном терминале Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» таможенного поста «Алтынколь» всегда идет напряженная работа.

Таможенники, сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и пограничники получили информацию о том, что гражданка Жанар Аубакирова может провезти бобровые шубы. В ходе наружного наблюдения было установлено, кто ее сообщники. Они планировали провезти шубы, разделив их на несколько человек. Чтобы не возникло подозрений, им пришлось проходить таможенную проверку по одному. Таможенники и пограничники подождали, пока сообщники пройдут через проверку, соберут шубы в одном месте, и задержали преступников.

Результат оказался весомым - 78 бобровых шуб общей стоимостью 12 миллионов 750 тысяч тенге.

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 234 пункт 1 (экономическая контрабанда).

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