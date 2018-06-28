Поход в горы закончился гибелью девушки

Туристы пытались совершить восхождение от горнолыжного курорта «Чимбулак» к пику «Нурсултан».

Отправившись в поход без подготовки и снаряжения, туристка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«27 июня в 19.20 в оперативно дежурное отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК поступило сообщение от молодого человека о том, что девушка сорвалась со скалы в районе подножия пика Нурсултан. Незамедлительно оперативная группа РОСО выехала к месту вызова. Спасатели поднялись до перевала Талгар. Спустя насколько часов, в районе ледника «Богданович» спасатели встретились с заявителем и выдвинулись к пострадавшей. К сожалению, спасти ее не удалось», – рассказал Р. Иманкулов.

Как оказалось, мужчина с девушкой отправились в туристический поход в горы. Путь их лежал от горнолыжного курорт «Чимбулак» к пику «Нурсултан». Туристы были без соответствующей подготовки, одежды и снаряжения. Мало того¸ маршрут, который они выбрали, имеет категорию сложности 2Б, то есть для его прохождения требуется как минимум элементарная альпинистская, физическая и психологическая подготовка.

«Женщина сорвалась со скалы в районе подножия пика Нурсултан. Спасатели РОСО, прибывшие на место, обнаружили бездыханное тело, оперативная группа начала транспортировку. В 6.20 минут тело передали сотрудникам полиции», – дополнил представитель КЧС.

В связи с этим трагическим происшествием, спасатели в очередной раз напоминают туристам о правилах безопасности.

«Отправляясь в горы даже на один день, следует внимательно изучить маршрут. Не ходить в горы в темное время суток, тем более без соответствующей подготовки и снаряжения. Следует избегать передвижения в ненастье, тумане, в темноте, поздно вечером. Основную часть перехода следует совершать в утренние часы. Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее. Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки. Недооценка опасностей, которые таят в себе горы, является основной причиной несчастных случаев, приводящих к трагической гибели», – подытожил свой рассказ Р. Иманкулов.

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