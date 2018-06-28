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Как общественники собираются спасти и сохранить ботанический сад Алматы

По словам гендиректора ботанического сада Гульнары Ситпаевой, вся инфраструктура уже морально устарела.

Фото : Today.kz28 июня 2018, 18:28

Общественный совет Алматы обсудили планируемую реконструкцию Главного ботанического сада Алматы, сообщает Zakon.kz.

На публичных слушаниях приняли участие гендиректор ботанического сада Гульнара Ситпаева, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев, общественные деятели, представители СМИ и другие.

В ходе слушания стало известно, что в последний раз реконструкцию ботанического сада проводили в далёком 1955 году. На сегодняшний день был выявлен ряд проблем, таких как плохое состояние инфраструктуры, системы водоснабжения и ветхость инженерных сетей. Плохие дорожки для посетителей. Сломанные ограждения без целостности. Указатели экспозиций находятся в неудовлетворительном состоянии и многое другое.

По словам гендиректора ботанического сада Гульнары Ситпаевой, вся инфраструктура уже морально устарела.

"Она при таком состоянии не обеспечивает устойчивого развития наших коллекционных фондов и развития всего ботанического сада. Не позволит нам дальше влиться в международное пространство и выполнить свои обязательства, взятые в рамках конвенции о развитии биоразнообразия, глобальной стратегии сохранения растений", - сказала она.

Однако, несмотря на плачевное состояние инфраструктуры, коллекция ботанического сада возросла. Виды, которые ранее не привлекались (дикие и плодовые), теперь стоят в первой очередности. Одна из главных функции ботанического сада, по словам Ситпаевой - культурно-просветительская и образовательная. Так, родители смогут приводить в ботанический сад своих детей и быть уверенными в комфортности.

Ситпаева также привела в пример ботанические сады в странах Европы и Китая.

"Очень много интересного в образовательном плане у французов. У них очень много инноваций в ботанике. У них есть целый кластер, где работают учёные и бизнес структуры. У нас другая немного система, но все это реально на базе ботанического сада. У нас есть штат высококвалифицированных научных сотрудников, у нас есть международные связи не только с Европой, но и восточной Азией, Кореей и Китаем ", - подчеркнула она.

Гульнара Ситпаева также сообщила, что 1-2 июля в Астане состоится большая встреча, где открывается новый ботанический сад. Ожидаются гости из Германии, Италии, Франции, России и Беларуси, которые поделятся своим опытом.

Для обновления предлагается реконструировать систему ирригации. Создать три входных группы со стороны улицы Тимирязева, проспекта Аль-Фараби и выставочного комплекса "Атакент". Планируется построить единое ограждение, оснастить территорию сада системой освещения и видеонаблюдения. Помимо прочего планируется создание экскурсионной инфраструктуры с учётом потребностей всех категорий посетителей.

Отмечается, что с растениями при реконструкции ничего не будут делать. Задачей реконструкции является сохранение и пополнение зелёного фонда, а также приумножение научных коллекции.

"Есть закон об особо охраняемых природных территорий, этот закон сохраняет целостность нашей территории. Есть постановление Правительства, которое не позволяет допустить отчуждения земель", - заключила она.

Проект реконструкции ботанического сада Алматы пока находится на стадии общественных слушаний. После получения всех предложений и комментарий со стороны населения и учёного сообщества, планируется запуск проекта. Ориентировочный срок завершения реконструкции - конец 2019 года.


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