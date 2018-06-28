Как общественники собираются спасти и сохранить ботанический сад Алматы

По словам гендиректора ботанического сада Гульнары Ситпаевой, вся инфраструктура уже морально устарела.

Общественный совет Алматы обсудили планируемую реконструкцию Главного ботанического сада Алматы, сообщает Zakon.kz.

На публичных слушаниях приняли участие гендиректор ботанического сада Гульнара Ситпаева, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев, общественные деятели, представители СМИ и другие.

В ходе слушания стало известно, что в последний раз реконструкцию ботанического сада проводили в далёком 1955 году. На сегодняшний день был выявлен ряд проблем, таких как плохое состояние инфраструктуры, системы водоснабжения и ветхость инженерных сетей. Плохие дорожки для посетителей. Сломанные ограждения без целостности. Указатели экспозиций находятся в неудовлетворительном состоянии и многое другое.

По словам гендиректора ботанического сада Гульнары Ситпаевой, вся инфраструктура уже морально устарела.

"Она при таком состоянии не обеспечивает устойчивого развития наших коллекционных фондов и развития всего ботанического сада. Не позволит нам дальше влиться в международное пространство и выполнить свои обязательства, взятые в рамках конвенции о развитии биоразнообразия, глобальной стратегии сохранения растений", - сказала она.

Однако, несмотря на плачевное состояние инфраструктуры, коллекция ботанического сада возросла. Виды, которые ранее не привлекались (дикие и плодовые), теперь стоят в первой очередности. Одна из главных функции ботанического сада, по словам Ситпаевой - культурно-просветительская и образовательная. Так, родители смогут приводить в ботанический сад своих детей и быть уверенными в комфортности.

Ситпаева также привела в пример ботанические сады в странах Европы и Китая.

"Очень много интересного в образовательном плане у французов. У них очень много инноваций в ботанике. У них есть целый кластер, где работают учёные и бизнес структуры. У нас другая немного система, но все это реально на базе ботанического сада. У нас есть штат высококвалифицированных научных сотрудников, у нас есть международные связи не только с Европой, но и восточной Азией, Кореей и Китаем ", - подчеркнула она.

Гульнара Ситпаева также сообщила, что 1-2 июля в Астане состоится большая встреча, где открывается новый ботанический сад. Ожидаются гости из Германии, Италии, Франции, России и Беларуси, которые поделятся своим опытом.

Для обновления предлагается реконструировать систему ирригации. Создать три входных группы со стороны улицы Тимирязева, проспекта Аль-Фараби и выставочного комплекса "Атакент". Планируется построить единое ограждение, оснастить территорию сада системой освещения и видеонаблюдения. Помимо прочего планируется создание экскурсионной инфраструктуры с учётом потребностей всех категорий посетителей.

Отмечается, что с растениями при реконструкции ничего не будут делать. Задачей реконструкции является сохранение и пополнение зелёного фонда, а также приумножение научных коллекции.

"Есть закон об особо охраняемых природных территорий, этот закон сохраняет целостность нашей территории. Есть постановление Правительства, которое не позволяет допустить отчуждения земель", - заключила она.

Проект реконструкции ботанического сада Алматы пока находится на стадии общественных слушаний. После получения всех предложений и комментарий со стороны населения и учёного сообщества, планируется запуск проекта. Ориентировочный срок завершения реконструкции - конец 2019 года.

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