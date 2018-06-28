Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира АТР в Истбурне

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал международного турнира серии АТР в Истбурне (Великобритания). Во втором круге турнира Михаил в двух сетах разгромил пятого сеяного, испанца Давида Феррера (рейтинг АТР – 38) со счетом 6:2, 6:0, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.

Сам матч продолжался 1 час 18 минут. За это время казахстанец 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету испанца 2 эйса и 5 ошибок на подаче.

Следующий соперник Кукушкина второй сеяный турнира, Кайл Эдмунд (рейтинг АТР- 18) из Великобритании.