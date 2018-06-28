Болгария и Казахстан договорились о количестве авиарейсов между странами

Кроме этого была достигнута договоренность об определении пунктов на территории каждой страны для выполнения регулярных рейсов.

В Астане состоялись официальные переговоры авиационных властей Республики Казахстан и Республики Болгария. Председатель Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев провел встречу с болгарской делегацией во главе с Директором Дирекции Европейской координации и международного сотрудничества Министерства транспорта, информационных технологий и коммуникаций Надеждой Буховой. В переговорах принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Республике Казахстан – господин Васил Петков, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МИР РК.

По итогам переговоров был парафирован новый текст межправительственного Соглашения о воздушном сообщением между Республикой Казахстан и Республикой Болгария с элементами «горизонтального» соглашения. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании, на основании которогоназначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 3 рейса в неделю, всего 6 рейсов между странами.

Кроме этого была достигнута договоренность об определении пунктов на территории каждой страны для выполнения регулярных рейсов. Так, казахстанские перевозчики могут выполнять рейсы в столицу Болгарии – Софию и курортные города Бургас, Варна. Вместе с тем, назначенные авиаперевозчики Болгарии имеют возможность выполнять рейсы в казахстанские «города-миллионники» – Астана, Алматы, Шымкент.

Болгария традиционно является популярным туристическим направлением для казахстанских пассажиров. На протяжении последних лет болгарской стороной выполнялись сезонные туристические рейсы.

Достижение новых договоренностей будет способствовать открытию прямых регулярных рейсов.

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