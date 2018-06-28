Множество отрезанных овечьих голов разбросали по шымкентским улицам

Помимо голов на проезжей части разлагались внутренности скота.

Жуткая картина предстала перед жителями одного из частных секторов Шымкента. Выйдя во двор, местные обнаружили десятки голов, разбросанных по всей улице, передаёт корреспондент BNews.kz.

Помимо голов на проезжей части были разбросаны и внутренности скота. Все отходы мясопереработки издавали тяжёлый запах гнили. Усложняло ситуацию и большое количество мух.

"Это ужас какой-то! Головы скота и внутренности разбросаны по всей нашей улице!" - возмутился житель Шымкента Калдыбек Жаркенов.

"Я каждый день просыпаюсь в 7 утра и выхожу на обход улицы. Смотрю, все ли в порядке? Сегодня я встал как обычно, но сразу же почувствовал неприятный запах гнили прямо в своей комнате. Оделся и вышел во двор и увидел свою собаку, грызущую овечью голову. Затем вышел на улицу и чуть не упал! У моих ворот лежат сразу несколько бараньих голов. Прошёлся по всей улице и увидел, что этих голов да и внутренностей мелкого скота с десяток", - рассказал местный житель Абзал Нурымбетов.

Возмущению местных жителей не было предела. По улице невозможно было пройти не прикрывая нос и рот. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время прибыли и специалисты отдела ветеринарии и сельского хозяйства Шымкента.

При осмотре отсечённых голов на некоторых были обнаружены пронумерованные серёжки, предназначенные для регистрации скота. Записав все идентификационные номера и сравнив их, специалисты установили следующее:

"Все эти животные были из одной отары. Вот видите первые три цифры совпадают? Это значит, что все эти овцы были у одного хозяина", — заявили в отделе ветеринарии и сельского хозяйства Шымкента.

После того, как сверка была пройдена, данные номера были внесены в единую базу данных. Имя владельца и его адрес сразу же были установлены.

"Проверив по базе данных, специалисты ветеринарной службы установили, что данный скот был зарегистрирован в селе Боген Ордабасинского района. Это нам удалось установить по пронумерованным серёжкам, которые сохранились на ушах скота", — сообщил заместитель руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства Шымкента Торали Жубанов.

Полученная информация была передана сотрудникам правоохранительных органов. После того как отсечённые головы были проверены специалистами, гниющие отходы были погружены в спецтранспорт для рекультивации.

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