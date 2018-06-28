Вышел посмертный клип XXXTentacion
По грустной иронии, в ролике изображены похороны рэпера, на которых он восстает из гроба и дерется сам с собой.
Фото : urbanislandz.com28 июня 2018, 20:09
В сети появился посмертный клип рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на трек SAD!. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя в четверг, 28 июня.
«Миру необходимы перемены, люди должны научиться любить и находить компромиссы вместо того, чтобы разрушать», — отмечается в субтитрах к клипу.
В ролике изображены похороны рэпера, на которых он восстает из гроба и дерется сам с собой.
О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 19 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства и арестовала подозреваемого. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.
Источник: Lenta.ru
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