Предприниматели Мангистау получили первые кредиты по программе «Нұр-капитал»

В рамках торжественной церемонии открытия между ForteBank и акиматом Мангистауской области был подписан меморандум о сотрудничестве.

Сегодня в Актау состоялась торжественная церемония открытия филиала нового поколения ForteBank. В презентации нового центрального областного филиала приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов и председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В рамках торжественной церемонии открытия между ForteBank и акиматом Мангистауской области был подписан меморандум о сотрудничестве, целью которого является реализация проектов, способствующих развитию региона, а также предоставление качественных банковских услуг населению.

«Среди финасовых институтов ForteBank занимает особое место и является одним из самых ликвидных и стабильных банков в стране. Мы рады, что акимат Мангистауской области тесно сотрудничает с ForteBank и у нас есть совместные планы по дальнейшему развитию региона об этом сегодня подписан меморандум о сотрудничестве. Кроме того, наш совместный проект реализуется по программе «Нур Капитал», - сказал аким области Ералы Тугжанов на церемонии открытия.

«Также одним из главных моментов в открытии нового офиса стало подписание первого договора субсидирования по программе «Нур Капитал» профинансированного ForteBank. ForteBank является одним из самых стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны, нам доверяют более 2 000 000 клиентов, у нас 19 филиалов и около 100 отделений» - отметил на открытии Гурам Андроникашвили.

Уже сейчас банк уверенно возглавляет отрасль в предоставлении услуг населению и компаниям региона. Клиентами регионального отделения ForteBank являются более 34 000 индивидуальных клиентов и около 3000 предпринимателей. ForteBank является активным участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020», филиал в Мангистауской области является лидером в развитии фондов. По итогам 2017 года ForteBank профинансировал 28 проектов на общую сумму 28 млрд. тенге.

Предприниматель Асхатжан Ибраев один из первых получивших кредит по региональной программе «Нұр Капитал» по процентной ставке 1%, сказал что эта программа будет большой поддержкой для местных предпринимателей.

«Мы проанализировали рынок верблюжьего молока в Казахстане, и пришли к выводу, что никто не принимает и не производит верблюжье молоко в больших объемах. Наш завод расположен в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района, мы производим пастеризованное верблюжье молоко, йогурт, сыр, в том чисел и брынзу, шубат, био-кефир, био-каймак, шалап, тан и другую кисломолочную продукцию. Благодарим акимат Мангистауской области за предоставленные возможности для развития МСБ для всех предпринимателей нашего региона. Завод «АsiaMilk» получил кредит 30 млн. тенге по 1% на 7 лет для переработки верблюжьего молока. У нас появилась возможность экспортировать верблюжье молоко в заводской таре», - сказал директор завода Асхатжан Ибраев.

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