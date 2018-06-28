В Алматинской области строится крупный цементный завод

Завод строится совместно с казахстанско-сингапурским предприятием ТОО «Alacem».

В сети распространяется недостоверная информация по строительству данного объекта в связи с этим представители акимата дали разъяснения. Завод с мощностью 1,2 млн тонн цемента в год строится в Кербулакском районе, передает zakon.kz.

Площадь застройки составляет 25 гектаров из 40 выделенных. По словам руководителя пресс-службы акима области Галымурата Жукел выделенная земля до сих пор принадлежит районному акимату, а учредитель арендует землю.

На сегодня строительство объекта идет полным ходом. Все работы выполняются в срок. Завершить строительство планируется в 2019 году. Объем инвестиций составляет 50 млрд тенге. Cейчас там работают 125 высококвалифицированных иностранных инженеров. После сдачи объекта, они обучат казахстанских специалистов и вернуться в Китай.

-Мы уже на протяжении двух месяцев работаем здесь. Рабочее время составляет 12 часов. Конечно, работа не легкая, но не смотря на это все выполняем во время. Заработная плата хорошая,- подчеркнул строитель Канапия.

После сдачи завода будут трудоустроены, сразу четыреста человек предпочтительно из числа жителей Кербулакского, Коксуского районов и г.Капшагай, а планируемые налоговые выплаты составят не менее 2 млрд. тенге в год.

- При реализации проекта применяем самые передовые технологии и оборудования, соответствующее лучшим мировым стандартам, которое включает в себя системы повышенной фильтрации выбросов и пылеулавливающих устройств в среднем на каждый цех по 8 агрегатов из 53 предусмотренных, - сказал заместитель директора ТОО «Alacem» Александр Щербаков.

Продукция завода позволить закрыть треть потребности Алматинской области. Качество цемента будет удовлетворять требованиям при строительстве крупных инфраструктурных проектов, объектов гражданского и промышленного назначения.

В свою очередь аким Кербулакского района Махаббат Бигельдиев, отметил, что воплощение проекта позволит Алматинской области занять лидирующие позиции в данной отрасли учитывая, что г.Алматы и Алматинская область стоят на первом месте по применению цемента.

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