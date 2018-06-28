В Казахстане уволены десятки чиновников за коррупционные преступления

В АДГСПК РК прорабатывается вопрос внесения в законодательство поправок, предусматривающих персональную ответственность руководителей за совершение их подчиненными коррупционных преступлений.

Почти полторы тысячи уголовных правонарушений в госорганах зарегистрировала с начала года антикоррупционная служба. Больше половины дел коррупционные. Среди проворовавшихся есть и крупные руководители, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Чиновники разных рангов, от сельских акимов до высокопоставленных. С начала года ими совершено около полутора тысяч уголовных правонарушений. Больше 70-ти процентов заведенных дел - коррупционные.

«К различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 278 лиц, 48 из них уволены. По представлению столичного Департамента Национального бюро, внесенного в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки заместителем руководителя Департамента юстиции г.Астаны Рамазановым и руководителем управления указанного департамента Даулетбаевым, приказом Ответственного секретаря Министерства юстиции уволен с занимаемой должности руководитель Департамента юстиции Астаны Абилов», - говорит заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Олжас Бектенов.

Громкие дела продолжают сотрясать страну. Причем, некоторые бывшие чиновники, привыкшие к привилегиям, даже в местах, не столь отдаленных умудряются нарушать дисциплину. За создание особых условий в колонии экс-председателю Правления «Астана ЭКСПО-2017» - осужденному Ермегияеву наказан целый ряд сотрудников уголовно-исполнительной системы. К дисциплинарной ответственности привлечены 15 человек.

«Генеральным прокурором уволен прокурор г.Алматы Миразов, который дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым и, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания, не принял мер прокурорского реагирования. Также по нашему представлению освобожден от занимаемой должности Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Сарсенов, который по просьбе осужденного Ермегияева согласился вынести положительное заключение об отсутствии нарушений по проверке РГП «Енбек» по Акмолинской области», - рассказывает заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Олжас Бектенов.

Еще один важный момент, на котором акцентировали внимание спикеры это ответственность первых руководителей за своих подчиненных. Буквально вчера, из-за коррупционных скандалов в ведомстве с поста ушел руководитель Департамента государственных доходов Южно-Казахстанской области Умбеталиев. Но этот скорее исключение, а не норма.

«Национальным бюро по противодействию коррупции привлекаются к уголовной ответственности заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаев и ряд подчиненных ему руководителей таможенных постов. Руководитель указанного Департамента Умбиталиев, осознавая свою моральную ответственность за подчиненных, обратился к руководству Министерства финансов с заявлением об освобождении от занимаемой должности, которое руководством удовлетворено», - комментирует Олжас Бектенов.

Сейчас агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции прорабатывается вопрос внесения в законодательство поправок, предусматривающих персональную дисциплинарную ответственность руководителей за совершение их подчиненными коррупционных преступлений.

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