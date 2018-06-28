69-летняя Алла Пугачёва снова стала матерью

В Семействе Примадонны и Максима Галкина появился третий ребёнок

В семействе знаменитой Примадонны российской эстрады 69-летней Аллы Пугачёвой невероятная новость - очередное радостное пополнение. У звездной пары Аллы и телеведущего, шоумена, юмориста Максима Галкина появился третий ребёнок, сообщает сайт "Узнай всё".

Однако Пугачёва, естественно, не рожала малыша сама, что было бы более чем странно для главной леди отечественного шоу бизнеса, которая-вот переступит за седьмой десяток, и даже не прибегала к услугам суррогатной матери. Алла Борисовна взяла ребёнка под опеку у родителей, страдающих наркотической зависимостью, отмечает сайт "Узнай всё".

Отец мальчика — единственный племянник певицы, Влад Пугачёв — сын родного брата Примадонны Евгения, который умер несколько лет назад. Сам Влад на протяжении долгого времени употреблял наркотики и безуспешно боролся со страшной зависимостью, однако временами всё же находил в себе силу воли и пытался бросить, но потом снова срывался в наркотическую пропасть.

Свою будущую супругу он встретил в реабилитационном центре. Женщина также лечилась от зависимости. В результате мимолётного случайного романа двух оказавшихся в беде людей у пары родился ребёнок. Малыш на время отвлёк родственника знаменитой звезды от наркотиков, однако радость трезвой жизни длилась недолго.

В настоящее время наркотики полностью разъели организм и загубили племянника Пугачёвой, доведя его до инвалидности. Мать же ребёнка — попала в клинику с передозировкой. Смотреть на это Примадонна больше не смогла и оформила опеку над оказавшимся в наркотическом аду ребёнком. Впрочем, певица предупредила Влада, что забирает ребёнка на время, однако если он не возьмётся за ум и не образумится, то потеряет его навсегда.

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