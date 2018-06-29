До конца года в Астане создадут почти 20 тысяч рабочих мест

По республике в Астане самая низкая безработица - 4,6 процента.

До конца года в Астане появится более 19 тысяч рабочих мест. Об этом на заседании Маслихата сообщила заместитель акима столицы Малика Бектурова. По данным городских властей, с начала года в Астане уже открылось порядка 10 тысяч вакансий. Из них 9 тысяч - в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

В прошлом году в столице появилось практически аналогичное количество рабочих мест. Устойчивый рост на столичном рынке труда, как пояснили в акимате, связан с открытием новых гостиниц и точек общественного питания. Все новые вакансии в основном приходятся на сферу обслуживания. По республике в Астане самая низкая безработица - 4,6 процента.

"В основном, обслуживающий персонал - от продавцов, если брать гостиничный бизнес то это и консьержи, горничные, администраторы, официанты, бармены, уборщицы", - говорит директор КГУ «Центр занятости населения акимата г. Астаны Олжас Омар.

Олжас Омар также отметил, что все больше работодателей сотрудничают со столичными центрами занятости: на сегодня порядка 2 500. За полгода благодаря таким центрам постоянную работу нашли больше двух тысяч человек. Еще 1 000 астанчан трудоустроены временно. Всего за помощью обратились 11 000 соискателей вакантных мест.

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