В Казахстане собираются наладить серийный выпуск электромобилей

Иностранные государства уже закупили около 1,5 тысяч автомобилей под маркой «Made in KZ».

13 тысяч казахстанских автомобилей планируется продать через льготное кредитование, передает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Об этом сегодня сообщил глава Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Алмас Батанов. По его данным, в прошлом году производство отечественных машин выросло на 40%. В целом с конвейера сошли около 20 тысяч авто. Показатели растут за счет внутреннего спроса и экспорта, уточнил спикер. Сейчас граждане особый интерес проявляют к льготному кредитованию. В 2017 каждая третья машина, проданная на местном рынке, была выпущена на отечественных заводах. Иностранные государства закупили около 1,5 тысяч автомобилей под маркой «Made in KZ». Алмас Батанов рассказал, что в Казахстане готовы уделить больше внимания и производству электромобилей.

"Мировой тренд - производство электронных автомобилей. Казахстан тоже не отстает от этого тренда. У нас сейчас протестированы первые типы электромобилей. В перспективу отечественные производители готовы наладить серийный выпуск при формирования спроса и соответствием инфраструктуры", - говорит председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Алмас Батанов.

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