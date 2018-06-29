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В Казахстане собираются наладить серийный выпуск электромобилей

Иностранные государства уже закупили около 1,5 тысяч автомобилей под маркой «Made in KZ».

Фото : greencarreports.com29 июня 2018, 00:13

13 тысяч казахстанских автомобилей планируется продать через льготное кредитование, передает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Об этом сегодня сообщил глава Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Алмас Батанов. По его данным, в прошлом году производство отечественных машин выросло на 40%. В целом с конвейера сошли около 20 тысяч авто. Показатели растут за счет внутреннего спроса и экспорта, уточнил спикер. Сейчас граждане особый интерес проявляют к льготному кредитованию. В 2017 каждая третья машина, проданная на местном рынке, была выпущена на отечественных заводах. Иностранные государства закупили около 1,5 тысяч автомобилей под маркой «Made in KZ». Алмас Батанов рассказал, что в Казахстане готовы уделить больше внимания и производству электромобилей.

"Мировой тренд - производство электронных автомобилей. Казахстан тоже не отстает от этого тренда. У нас сейчас протестированы первые типы электромобилей. В перспективу отечественные производители готовы наладить серийный выпуск при формирования спроса и соответствием инфраструктуры", - говорит председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Алмас Батанов.


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