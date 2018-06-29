МИД России обвинил Великобританию в подкупе членов ОЗХО

Накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО.

Великобритания и ее партнеры подкупали некоторых участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) при голосовании по расширению мандата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата", — сказала она.

По словам Захаровой, в результате политических манипуляций, а также прямого подкупа и откровенного шантажа со стороны Лондона и других государств удалось принять "одиозный проект решения".

Накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Оно разрешило организации устанавливать виновных в химатаках.

В поддержку документа выступили 82 делегации, против — 24.

Расширение мандата

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможным отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери.

Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.

Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала рассмотрения каждой поправки. Однако все эти предложения были отклонены.

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