Конкурс домбристов в Астрахани получил статус всероссийского

Принять участие в конкурсе уже изъявили желание домбристы из Дагестана, Орска и Саратова.

Астраханский региональный конкурс исполнителей «Волшебные струны домбры» получил статус всероссийского, сообщает Хабар 24.

Проходит творческое состязание в селе Алтынжар, где последние годы жизни провел выдающийся композитор Курмангазы. Это стало еще одним свидетельством того, как астраханцы не только помнят и чтут память о кюйши, но и популяризируют его творчество, а также развивают искусство игры на домбре. Жемчужина астраханского музея Курмангазы – домбра великого кюйши. Долгие годы она была спутницей его жизни, помогая передавать при исполнении кюев всю гамму человеческих чувств: любовь и нежность, доброту и сострадание. Музею музыкальный инструмент передал внук друга кюйши.

- Курмангазы сам сделал смычки на этой домбре. И вот к нам недавно приезжал профессор из Италии. Он сказал, что смычки сделаны миллиметр в миллиметр. Грамотно. Даже по сравнению с современными домбрами, - рассказывает ст. научный сотрудник астраханского музея Курмангазы Жумагыз Иманбаева.

По воспоминаниям современников, ее звуки, а главное, особые приемы игры, в астраханском поселке Алтынжар, где провел последние годы жизни кюйши, собирали сотни почитателей его таланта. Звучит домбра и сегодня. Ансамбль «Самал» побывал на гастролях во многих городах России. Ежегодно в Астрахани проходит конкурс «Волшебные струны домбры».

- В этом году наш региональный конкурс получает статус всероссийского. На сегодняшний день принять участие в конкурсе уже изъявили желание домбристы из Дагестана, Орска и Саратова, - говорит зам. директора Регионального культурного центра им. Курмангазы Светлана Альбикова.

В память о Курмангазы в селе Алтынжар сегодня создан культурный комплекс. А на месте захоронения установили величественный мраморный мавзолей.

Комплекс, носящий имя кюйши, – это не только музей. Это и культурный центр, и музыкальная студия. Здесь есть своя гостиница, где останавливаются туристы, приезжающие ознакомиться с казахской культурой и поклонники таланта Курмангазы.

Память о великом казахском композиторе Курмангазы в Астраханской области повсюду. Его именем названы улица и школа, библиотека и детский сад, село. В историческом центре Астрахани установлен памятник высотой почти 6 метров.

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