На спутнике Сатурна нашли следы внеземной жизни

Энцелад стал единственным объектом Солнечной системы после Земли, который обладает условиями, удовлетворяющими всем основным требованиям к существованию жизни.

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили сложные органические молекулы в замерзшей жидкости, выброшенной гейзерами Энцелада, спутника Сатурна. Находка увеличивает вероятность существования живых организмов на небесном теле. Об этом сообщает издание Science Alert.

Раньше было известно, что на Энцеладе присутствуют простейшие углерод-содержащие соединения, молекулярная масса которых не превышала 50 дальтон. Однако теперь исследователи нашли в выброшенных кристаллах льда органические молекулы, которые тяжелее молекулы метана примерно в 10 раз и масса которых составляла более 200 дальтон. По словам ученых, Энцелад стал единственным объектом Солнечной системы после Земли, который обладает условиями, удовлетворяющими всем основным требованиям к существованию жизни.

У Энцелада крайне разреженная атмосфера, а под водяной мантией находится твердое силикатное ядро. Под ледяной поверхностью Энцелада имеется океан, внутри которого, вероятно, активны гидротермальные источники, нагревающие воду до 90 градусов по Цельсию.

В феврале 2018 года международная группа ученых из Австрии и Германии сообщили о том, что им удалось воспроизвести условия на спутнике Сатурна Энцеладе, чтобы выяснить, пригодны ли они для существования архей — одноклеточных микроорганизмов, напоминающих бактерии. Оказалось, что организмы Methanothermococcus okinawensi могут выживать на спутнике, а также производить метан, найденный в газовых гейзерах небесного тела.

Источник: Lenta.ru

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