В Жамбылской области ребенок утонул в емкости с водой

Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками.

Двухлетний ребенок тонул в емкости с водой в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по ЧС.

«Последний случай произошел в селе Жасоркен Жамбылского района. Во дворе дома, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в емкость с водой и утонул двухлетний ребенок. Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

По информации ведомства, с начала 2018 года на водоемах области зарегистрировано 8 несчастных случаев, где утонули 7 человек, из них четверо детей. Несчастные случаи произошли в Жамбылском, Шуском и Жуалынском районах.





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