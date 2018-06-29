В Жамбылской области ребенок утонул в емкости с водой
Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками.
Фото : Snitsya-son.ru29 июня 2018, 06:14
Двухлетний ребенок тонул в емкости с водой в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по ЧС.
«Последний случай произошел в селе Жасоркен Жамбылского района. Во дворе дома, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в емкость с водой и утонул двухлетний ребенок. Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками», - рассказали в пресс-службе ДЧС.
По информации ведомства, с начала 2018 года на водоемах области зарегистрировано 8 несчастных случаев, где утонули 7 человек, из них четверо детей. Несчастные случаи произошли в Жамбылском, Шуском и Жуалынском районах.
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