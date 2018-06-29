Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Жамбылской области ребенок утонул в емкости с водой

Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками.

Фото : Snitsya-son.ru29 июня 2018, 06:14

Двухлетний ребенок тонул в емкости с водой в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по ЧС.

«Последний случай произошел в селе Жасоркен Жамбылского района. Во дворе дома, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в емкость с водой и утонул двухлетний ребенок. Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

По информации ведомства, с начала 2018 года на водоемах области зарегистрировано 8 несчастных случаев, где утонули 7 человек, из них четверо детей. Несчастные случаи произошли в Жамбылском, Шуском и Жуалынском районах.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты