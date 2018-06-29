В Нью-Йорке взяли под охрану редакции СМИ

В результате стрельбы в Capital Gazette погибли пять человек, стрелявший задержан.

Редакции СМИ в Нью-Йорке взяты под охрану после стрельбы в офисе газеты в Мэриленде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя шефа полиции города по борьбе с терроризмом и разведке Джона Миллера.

"Полиция Нью-Йорка отслеживает сообщения о стрелявшем в новостном СМИ Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Полиция Нью-Йорка направила контртеррористические подразделения к СМИ в Нью-Йорке и вокруг него", — заявил Миллер.

По его словам, информации о конкретной угрозе нет, контртеррористические подразделения приведены в готовность в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не прояснятся мотивы стрелявшего в Мэриленде.

По последним данным, в результате стрельбы в Capital Gazette погибли пять человек, стрелявший задержан.

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