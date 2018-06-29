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Акмолинский судья подозревается в получении взятки в 1,5 млн тенге

За 6 месяцев текущего года в отношении уже четырех судей проводится расследование, они будут привлекаться к ответственности.

Фото : bnews.kz29 июня 2018, 07:10

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области подозревается в получении взятки в сумме 1,6 млн тенге, передает BNews.kz.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Нурлан Жахин.

Он рассказал, что со стороны СМИ поступал ряд запросов по данному делу и подтвердил, что этот факт имеет место быть.

«На прошлой неделе со стороны СМИ поступал ряд запросов. Мы подтверждаем, что в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области, который подозревается в получении взятки в сумме 1,6 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказал Жахин.

Он также отметил, что за прошлый год двое судей по фактам взятничества привлекались к ответственности. За 6 месяцев текущего года в отношении уже четырех судей проводится расследование, они будут привлекаться к ответственности.


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