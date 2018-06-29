Болельщики со всего миру приедут смотреть бой Головкин-Альварес

Второй бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Промоутер чемпиона мира WBA Super, WBC и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал, какой будет атмосфера во время недели боя с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре, сообщает Sports.kz.

– В Лас-Вегасе будет безумие! У Головкина и «Канело» большие международные базы фанатов, так что они полетят из своих городов в Лас-Вегас. Фанаты GGG летят из Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Польши – у него много фанатов-поляков, им тоже нравится его стиль. И, конечно же, из Казахстана. Вся эта атмосфера вживую и на PPV будет невероятной, – сказал Леффлер в интервью The Boxing Rundown.

Второй бой «Канело» – GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





