Подожженный мальчик из Тараза чувствует себя лучше

Лечение мальчик получает в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

О том, как проходит лечение получившего ожоги бензином шестилетнего Максима Легостаева, рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

«Пациент Максим Легостаев, шести лет, с 17-го июня находится на стационарном лечении в ожоговом отделении городской больницы №2 с диагнозом «ожоговая болезнь, термический ожог пламени второй - третьей А.Б степени головы, шеи, спины и обоих плеч. На настоящий момент состояние ребенка стабильное. За время лечения состояние улучшилось, площадь ожога уменьшилась до 12%. Все лечебные и диагностические мероприятия проводятся согласно клиническим протоколам диагностики и лечения», - рассказали в пресс-службе облздрава.

Врачи городской больницы №2 подчеркнули, что лечение мальчик получает в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Напомним, 17 июня в городскую больницу №2 Тараза поступил в шоковом состоянии шестилетний ребенок. Врачи диагностировали обширный термический ожог 2-3 степени, головы, шеи, спины и плеч площадью 18%. Как стало известно со слов самого пострадавшего, ожоги он получил во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью и при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен соседскими семилетними детьми. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Назначены экспертизы, изъята емкость с горючим веществом. Мальчик уже перенес две сложные операции по пересадке кожных покровов, предстоит еще не одна операция по восстановлению кожи рук и спины.

Семья Легостаевых открыла сбор средств на последующее оперативное вмешательство.





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