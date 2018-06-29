На видео попала драка с участием бойца ММА и члена ОПГ

У двоих пострадавших сломана челюсть, второй получил легкий вред здоровью.

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавшую драку в одном из клубов в Оше, передает Kabarlar.

В драке принимал участие боец смешанных единоборств MMA Бекболот А.

Ранее УВД города Ош сообщило, что 20 июня примерно в 6 часов из одного из мест отдыха на ул.Петрова в городе Ош поступила информация о происшествии.

На место выехала следственно-оперативная служба, которая выяснила, что троих парней избили, они написали заявления.

Со слов заявителей, их избили просто так, из хулиганских побуждений. У двоих пострадавших сломана челюсть, второй получил легкий вред здоровью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД города Ош задержали 25 июня двоих парней: А.Б., 1992 года рождения, и Ж.Р., 1993 года рождения. Они жители города Ош.

В ходе проверки было установлено, что задержанный Ж.Р. состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Другой задержанный - А.Б. - оказался известным спортсменов, бойцом смешанных единоборств MMA.

Назначены соответствующие экспертизы. На сегодня по факту возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Они были водворены в ИВС.

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