В Караганде студент придумал, как быстрого переводить казахский текст с кириллицы на латиницу

Пока есть только компьютерная версия, но в ближайшем будущем студент планирует создать и мобильное приложение.

Карагандинский студент разработал программу для быстрого перевода казахского текста с кириллицы на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

– Начиная с 2020 года, все бумаги должны быть переведены на латиницу. Как-то в интернете на одном из сайтов увидел фразу, что сейчас государству требуется такая программа. Стало интересно, смогу я или нет. Вот я и попробовал, - сказал студент 2 курса КарГУ им. Е.А.Букетова Магжан Омен.

Работу над программой Магжан Омен начал на каникулах. Во время учебы доработал. Преподаватели оценили. Пока есть только компьютерная версия, но в ближайшем будущем студент планирует создать и мобильное приложение. Уже сейчас ею активно пользуются в университете: переводят книги и составляют новые учебные программы на латинице.

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