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Неустойчивая погода сохраняется на большей части Казахстана

Лишь на западе республики погода без осадков.

Фото : WallpapersCraft29 июня 2018, 09:31

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakonk.kz.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град, ночью местами туман.

В Алматинской, Актюбинской, днем Костанайской, Кызылординской областях местами ветер 15-23 м/с, в Костанайской области ночью местами туман.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара, в Мангыстауской, Атырауской областях местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 29°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 21°, частично облачно: гроза с дождем

Прогноз погоды на 29 июня.


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