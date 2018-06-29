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Наркоман осыпал полицейских кокаином, пытаясь избавиться от улик

Тем не менее, мужчину арестовали и предъявили обвинения в хранении и употреблении наркотиков.

Фото : lenta.ru29 июня 2018, 09:39

В американском штате Теннесси чернокожий мужчина осыпал полицейского кокаином в попытке избавиться от улик, сообщает lenta.ru.

Патрулировавшие улицы города полицейские увидели, как Антонио Фриман (Antonio Freeman) заворачивает в папиросную бумагу нечто, похожее на марихуану. Когда один из них спросил, что у мужчины в руках, тот спрятал самокрутку в карман. Затем он достал из него же пакетик с белым порошком и осыпал им голову сотрудника полиции, а остатки развеял.

На месте происшествия полицейским удалось собрать около 2,5 граммов кокаина. Кроме того, во время обыска у мужчин нашли банку для таблеток, в которой был каннабис. Фримана арестовали и предъявили обвинения в хранении и употреблении наркотиков, а также в попытке избавиться от улик.

Хранение и употребление марихуаны даже в медицинских целях в Теннесси запрещено законом.

В апреле американка оправдала появление кокаина в своей сумке тем, что наркотик якобы принесло ветром.

В конце марта сообщалось о женщине, которая приняла исправительное заведение за придорожное кафе и не ожидала встречи с полицейскими, которые арестовали ее за вождение под воздействием наркотических веществ и без водительских прав.


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