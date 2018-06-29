Совместное заседание палат Парламента проходит в Астане
22 июня Н. Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.
Фото : Хабар 2429 июня 2018, 10:00
Совместное заседание палат Парламента РК проходит в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на parlam.kz.
22 июня Н. Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 29 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении председателя Мажилиса.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925842-c4b269dfbadfb81fdf7b3b686f42d6b4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...