Совместное заседание палат Парламента проходит в Астане 

22 июня Н. Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

Совместное заседание палат Парламента РК проходит в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на parlam.kz.

22 июня Н. Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 29 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении председателя Мажилиса.

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