Ведущая бежала из Саудовской Аравии после инцидента с "непристойным платьем"

Телеведущая канала Al Aan TV Ширин аль‐Рифаи бежала из Саудовской Аравии, чтобы скрыться от преследований из-за "слишком откровенного" наряда, передает РИА Новости.

#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai “for violating regulations and instructions” by “wearing indecent clothing” during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q