В Туркестанской области награждены лучшие представители СМИ

На торжественном мероприятии работники СМИ были награждены грамотами областного маслихата, областного филиала партии «Нур Отан», благодарственными письмами Департамента Агентства РК по делам государственной службы и специальными призами областного филиала Союза журналистов РК.

В Толебийском районе Туркестанской области отпраздновали профессиональный праздник работников связи и информации. Выступивший на торжественном мероприятии глава региона Жансеит Туймебаев поздравил работников СМИ с этим знаменательным днем, передает Zakon.kz.

«Профессиональный праздник работников связи и информации, ставший на сегодняшний день традицией, имеет среди общественности особенную важность. Средства массовой информации – золотой мост между народом и властью. Вы вносите огромный вклад в сплочение общества вокруг созидательных идей нашего Президента. Значит, слова, выраженные каким-либо средством информации, подобны путеводной звезде в формировании общественного взгляда. Именно поэтому, я считаю, что соблюдение правдивости и честности в распространении каждого слова, каждого события является крайне важным. Пусть Ваш производительный труд оправдается вразы, желаю Вам новых вершин и высот на пути предстоящих целей!»,- сказал Жансеит Кансеитович в своей поздравительной речи.

Также глава области наградил ветеранов СМИ медалью «За заслуги в области СМИ», а передовиков Грамотами и Благодарственными письмами акима области.

Кроме того, на праздничном мероприятии определены лучшие коллективы и журналисты данной сферы. В этом году традиционную номинацию «Лучший телеканал» выиграли телеканалы «Ontustik» и «Айғақ». А номинация «Самый лучший корреспондент региона» досталась собственному корреспонденту газеты «Жас Алаш» Бакытжану Даутову и корреспонденту информационного агентства «КазАкпарат» Айнур Акбаевой. Традиционная номинация «Лучшее издание» присуждена газете «Рейтинг». Наряду с этим, номинации в сфере тележурналистики «Золотой микрофон» достойной признана Ардак Жаксылыкова. Премия «Алтын кауырсын», посвященная журналистам периодических изданий, досталась Айдару Кулжанову. Кроме того, в номинации «Лучшее районное, городское издание» победителем объявлена Тулькубасская районная газета «Шамшырак».

Также, на данном торжественном мероприятии работники СМИ были награждены грамотами областного маслихата, областного филиала партии «Нур Отан», благодарственными письмами Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области, специальными призами областного филиала Союза журналистов РК. Вместе с этим, определены победители конкурса «Оңтүстік өнімі», которым так же вручены призы. Праздничный вечер продолжился концертной программой.

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